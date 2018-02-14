سمك الهامور يحتوي على العديد من القيم الغذائية
يحتوي سمك الهامور على كمية البروتين الوفيرة حيث أن الدهون الصلبة غير الصحية فيه عند الحد الأدنى مقارنة بغيره من الأسماك.
وعلى الرغم من أنه ليس من الأسماك الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية إلا أن القيم الغذائية فيه توفر الكثير من المعادن والمغذيات الهامة، لكن ينبغي عدم الإفراط في أكله لاحتوائه على مادة تسبب زيادتها مشاكل عصبية.
الهامور مصدر جيد لفيتامين ” د ” والمغنيسيوم والحديد والزنك السعرات. تحتوي الحصة من الهامور 85 جراماً على 100 سعرة حرارية، وتحتوي السمكة متوسطة الحجم منه عادة على 240 سعرة. ويعني ذلك أنه قليل السعرات، ويساعد على ضبط الوزن.
ولا يحتوي سمك الهامور على كربوهيدرات، ويحتوي على دهون أغلبها صحية، ومنها كمية قليلة من أوميغا3، والكولسترول الجيد لكنها اقل من السلمون والمكاريل.
ويتميز الهامور بكمية الصوديوم القليلة التي يحتويها، والتي تجعله لا يؤثر على ضغط الدم.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42758 ] نشر منذ 2 ساعتين
الهامور شيخ البحر ، لاكلام في هذا ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8207 ] نشر منذ 35 دقيقة
يازِقــــــن ألصـــــورَه زِقــــــــــــنا .😋. بَــــس ليـــــت مَعهـــــا صَحَـــــن رُز .🍚😋.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7247 ] نشر منذ 25 دقيقة
صحن يخبل☺😁بس السمك الحمدلله😁
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8207 ] نشر منذ 7 دقائق
ليه يخيـتي جنو بيه .؟. السمك وشبـــــــــــــــوه .؟.
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أنا راعــــي بَـــــر ووِديـــــان لآكِنـــــي أحِـــــب ألسَمَــــــك مَــع ألضــــــبان ولَحـــــم ألغِــــزلان .😋😋.