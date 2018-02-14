سمك الهامور يحتوي على العديد من القيم الغذائية

نورة الشهري (صدى):

يحتوي سمك الهامور على كمية البروتين الوفيرة حيث أن الدهون الصلبة غير الصحية فيه عند الحد الأدنى مقارنة بغيره من الأسماك.

وعلى الرغم من أنه ليس من الأسماك الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية إلا أن القيم الغذائية فيه توفر الكثير من المعادن والمغذيات الهامة، لكن ينبغي عدم الإفراط في أكله لاحتوائه على مادة تسبب زيادتها مشاكل عصبية.

الهامور مصدر جيد لفيتامين ” د ” والمغنيسيوم والحديد والزنك السعرات. تحتوي الحصة من الهامور 85 جراماً على 100 سعرة حرارية، وتحتوي السمكة متوسطة الحجم منه عادة على 240 سعرة. ويعني ذلك أنه قليل السعرات، ويساعد على ضبط الوزن.

ولا يحتوي سمك الهامور على كربوهيدرات، ويحتوي على دهون أغلبها صحية، ومنها كمية قليلة من أوميغا3، والكولسترول الجيد لكنها اقل من السلمون والمكاريل.

ويتميز الهامور بكمية الصوديوم القليلة التي يحتويها، والتي تجعله لا يؤثر على ضغط الدم.