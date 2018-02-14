زوار 911 بالجنادرية يتجولون بمطار جدة ويعبرون جسر الملك فهد

سعيد العجل(صدى):

من جدة غرباً، وحتى جسر الملك فهد شرقاً، ومن عرعر شمالاً، حتى ساحات أبها جنوباً، عايش زوار معرض 911 الحركة الأمنية والمرورية بأهم الميادين والمواقع بالمدن والمحافظات السعودية عبر بث مباشر لكاميرات أمنية تتبع للمركز الوطني للعمليات الامنية بوزارة الداخلية.

وتوفر الآلاف من الكاميرات، التي لا زال العمل قائم لإستكمالها ، النقل الحي والمباشر بدقة عالية تمكن مراكز (911) من مشاهدة أدق التفاصيل في مختلف مناطق ومدن المملكة .

هذا وتشكل وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير توأمه مع المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 في العمل التقني لمراكز عمليات 911 .