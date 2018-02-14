بالصور.. توافد الزوار على جناح أمانة الحدود الشمالية بالجنادرية 32

سعيد العجل(صدى):

شهد مقر جناح أمانة الحدود الشمالية التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية توافد عدد من الزوار للمهرجان الوطني للتراث و الثقافة الجنادرية (32) للاطلاع على ما يحتويه من خدمات يتم تقديمها للمستفيدين .

ويعرض في الجناح العديد من الإنجازات لإطلاع الزوار على مشاريع الأمانة المنفذة حالياً، والمشاريع المستقبلية، والعديد من مبادرات الأمانة، كما يحتضن الجناح على العديد من المطبوعات التي يتم من خلالها التعريف بجهود الأمانة لخدمة أهالي منطقة الحدود الشمالية.

وشهد الجناح إقبالاً كبيراً من الزوار الذين أبدوا إعجابهم بما يحتويه الجناح من خدمات متميزة.