بالفيديو.. حديث جانبي يجمع الأمير بن طلال و ” الجابر “

طلال الغامدي(صدى):

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لعضو شرف فريق الهلال الأمير الوليد بن طلال، سامي الجابر، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السابق، في حديث جانبي.

وأظهر المقطع الفيديو، ” الجابر ” ، وهو ويسلم على ” بن طلال ” ، ويدور بينهم حديثًا جانبيًا على إحدى الطرقات، ويبدو أن الحديث كان ممتعًا للطرافين، حيث أوضحت ضحكاتهم ذلك.