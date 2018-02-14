بالفيديو.. حديث جانبي يجمع الأمير بن طلال و ” الجابر “
تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لعضو شرف فريق الهلال الأمير الوليد بن طلال، سامي الجابر، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السابق، في حديث جانبي.
وأظهر المقطع الفيديو، ” الجابر ” ، وهو ويسلم على ” بن طلال ” ، ويدور بينهم حديثًا جانبيًا على إحدى الطرقات، ويبدو أن الحديث كان ممتعًا للطرافين، حيث أوضحت ضحكاتهم ذلك.
🎥 | متداول :
عضو شرف الهلال المؤثر الوليد بن طلال والأسطورة سامي الجابر في حديث جانبي 💙@SamiAlJaber @Alwaleed_Talal pic.twitter.com/svrSqLMQJm
— أخبار الهلال (@hilalstuff) ١٣ فبراير، ٢٠١٨
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