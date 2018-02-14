بالصور.. أمطار متوسطة على عرعر وضواحيها

نايف السالم(صدى):

شهدت مدينة عرعر وضواحيها اليوم الثلاثاء، أمطاراً متوسطة إلى غزيرة، وسط مطالبات مكررة من المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية بالحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

ووصف ” الإنذار المبكر ” الحالة بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، فيما استعدت أمانة الحدود الشمالية بكامل إمكانياتها البشرية والآلية؛ لمواجهة التغيرات المناخية.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.