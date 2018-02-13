بالفيديو.. قط يقتحم مباراة ” الهلال والعين “

ماجد محمد(صدى):

اقتحم قط أرض ملعب جامعة الملك سعود، في الدقيقة 53 من لقاء فريقي الهلال والعين الإماراتي، اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات دوري أبطال آسيا.

وقام جمهور الفريقين بتحية القط إثر اقتحامه الملعب عقب إيقاف الحكم العماني للمباراة، واعتبره المعلق التونسي عصام الشوالي أطرف لقطات البطولة.

وانتهي لقاء ” الهلال والعين الإماراتي ” بدون أهداف، وبهذه النتيجة يحقق الفريقان أول نقطة لهما في المسابقة متساويان مع الفريقان الآخران في المجموعة الريان القطري والاستقلال الإيراني اللذان تعادلا اليوم 2-2.