” البلورايد ووثائق العربان ” تجذب زوار مهرجان الجنادرية 32

سعيد العجل(صدى):

يطلع الزائر لجناح وكالة الوزارة للأحوال المدنية في مهرجان الجنادرية 32 على تاريخ تطور وثائق إثبات الهوية الوطنية الرسمية للمواطن السعودي عبر مرحلة زمنية بدأت قبل توحيد المملكة العربية السعودية وحتى الآن.

الجناح يعرض مرسوم ملكي صادر في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود ، ، وتم إعلانه بجريدة أم القرى بتاريخ 1349/9/23 هـ ، قبل توحيد البلاد ، يُقر نظام التابعية لمواطني مملكة الحجاز وسلطنة نجد وملحقاتها

كما يشاهد الزوار أول وثيقه للهوية الوطنية بعد توحيد المملكة عام 1352 هـ التي أطلق عليها مسمى ” تذكرة نفوس ” ، وأول وثيقة تذكرة لإحصاء القبائل والعربان السعوديين التي صدرت في عام 1368 هـ، بالإضافة إلى دفتر النفوس الصادر عام 1371 هـ . وتشير الوثائق المعروضة في جناح الاحوال المدنية الى أن أول اصدار لدفتر العائلة تم في عام 1408 هـ وتم تحديثه بعد عامين في 1410 هـ للاصدار الحالي المعروف بسجل الأسرة.

بطاقة الهوية الوطنية متواجدة بالاصدارات الثلاث ، فالاصدار الأول كان في عام 1405 هـ بمسمى بطاقة الأحوال ” البلورايد ” ، وتدرجت حتى وصلت إلى مسماها الحالي والمعروف بالهوية الوطنية ، فيما كان مسماها القديم “التابعيه” في أول إصدار لها عام 1345 هـ قبل توحيد البلاد.

هذا وتتواجد عربتين تابعه للاحوال المدنية تمكن زوار المهرجان من تنفيذ كامل الخدمات التي يحتاجها المواطن عبر الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية.