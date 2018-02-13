الوليد بن طلال يدعم الهلال بـ 2 مليون ريال

ماجد الأشرم(صدى):

أعلن الأمير الوليد بن طلال، عضو شرف نادي الهلال ، عن دعم فريقة بـ 2 مليون ريال تشجيعًا بمناسبة افتتاح ملعبهم الجديد.

وقال الوليد عبر حسابة علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” تجاوبًا مع دعوة أخي تركي آل شيخ في دعم الأندية السعودية، وبمناسبة تدشين نادي الهلال لملعبهم، أقدم 2 مليون ريال سعودي تشجيعاً للهلال ” .

وكان تركي آل شيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، دشن الحملة لمساهمة الجماهير في دعم أندية الدوري عبر حساب بنكي مخصص لكل نادي.