5 رحلات بالمجان للعوائل من الرياض إلى الجنادرية يوميًا

عادل الحربي(صدى):

خصصت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض، 5 رحلات يومية مجانية على مدار الأسبوع، وتزيد إلى 7 رحلات يومي الجمعة والسبت، من شمال وشرق وجنوب العاصمة إلى موقع المهرجان الوطني للتراث والثقافة في الجنادرية.

وتنطلق الرحلات إلى المهرجان تحت شعار ” سهلناها عليك ” من عدد من المولات في الرياض هي ” تالا مول التجاري ” شمال الرياض، ومركز ” النخيل مول التجاري ” شرق الرياض، ومركز ” سلام مول التجاري ” جنوب مدينة الرياض، بواسطة الباص السياحي الذي تم تزويده بمرشد سياحي، حيث يتم تسيير رحلتين يومياً من أمام المولات التجارية ، لتبدأ الرحلة الأولى عند الرابعة عصراً إلى الثامنة والنصف مساءً، فيما تتوجه الرحلة الثانية في الساعة السادسة مساءاً وتعود عند العاشرة والنصف مساء.

وتنطلق ثلاث رحلات في يومي الجمعة والسبت، الرحلة الأولى تبدأ عند الواحدة والنصف ظهراً إلى السابعة والنصف مساءً، فيما تتجه الرحلة الثانية إلى المهرجان في الساعة الثالثة عصراً وتكون العودة في تمام التاسعة مساء، أما الرحلة الثالثة فموعدها الساعة الرابعة عصراً إلى العاشرة والنصف مساءً.