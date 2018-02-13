شاهد.. نجاح جراحة هزاع الهزاع في لندن

نواف السالم(صدى):

أجري مهاجم نادي الاتفاق والمنتخب الوطني الأول لكرة القدم هزاع الهزاع في لندن اليوم الثلاثاء، عملية في الرباط الصليبي الأمامي علي يد الجراح العالمي المتخصص في الإصابات الرياضية الدكتور جمناسان لافال.

وخضع الهزاع للعملية الجراحية بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في دورة كأس الخليج 23 التي أقيمت مأخرًا في الكويت

وكان معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، قد وجه بإجراء العملية للهزاع في أي مركز متخصص في العالم فوز إعلان تعرضة للإصابة.

ويحظى الهزاع بمتابعة الاتحاد السعودي لكرة القدم، إذ يرافق اللاعب اخصائي العلاج الطبيعي بالمنتخب الوطني الدكتور ياسر الفريهيدي.

من جهته قدم هزاع الهزاع، شكره لمعالي الأستاذ تركي آل الشيخ، علي الاهتمام الكبير الذي حظي مؤكدًا بأن ذلك ليس مستغربًا في ظل الاهتمام والعناية الذين يحظى بهم القطاع الرياضي من معاليه.

وأثني الهزاع، علي المتابعة والتواصل الدائمين من رئيس الاتحاد السعودي والجهازين الإداري والطبي للمنتخب مؤكدًا بانه سيعمل علي الخضوع لبرنامج تأهيلي ناجح من أجل العودة من جديد وبشكل أفضل لتمثيل نادية والمنتخب الوطني في استحقاقاتهما المقبلة.