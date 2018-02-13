صدمة قانونية لمؤسس ” ويكيليكس ” في بريطانيا

لندن(صدى):

فشل جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس، اليوم الثلاثاء، في إقناع السلطات البريطانية بإسقاط أي إجراءات قانونية أخرى ضده لمخالفته شروط الإفراج عنه بكفالة، عندما لجأ لسفارة الإكوادور في لندن عام 2012.

وفر ” أسانج ” ، البالغ من العمر 46عامًا، إلى السفارة مخالفًا شروط الكفالة لتجنب إرساله إلى السويد، حيث يواجه مزاعم بارتكاب جريمة اغتصاب.

وأسقطت القضية السويدية في مايو من العام الماضي لكن بريطانيا ما زال لديها أمر باعتقاله لمخالفته شروط الكفالة في هذه القضية، ولم يغادر أسانج السفارة منذ أن دخلها قبل نحو ست سنوات ودفع محاموه في جلسة محكمة الأسبوع الماضي بأنه لم يعد من مصلحة العدالة أن تسعى السلطات البريطانية لمحاكمته.