إحباط محاولة نسائية لتهريب المخدرات إلى الجزائر

الجزائر(صدى):

تمكنت السلطات الأمنية بمطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائرية، من إحباط محاولة نسائية لتهريب المخدرات تتكون من تونسيات وتديرها امرأة مغربية.

وقالت مصادر جزائرية، إن عملية الإطاحة بالشبكة، تمت إثر إيقاف مواطنة تونسية تبلغ من العمر 43 عامًا وتدعى ” أ. نزيهة ” بمطار هواري بومدين حاولت تهريب مخدر الكوكايين بعد جلبه من البرازيل بإخفائه في ملابسها الداخلية.

وأضافت المصادر، ” عند مرور التونسية على نقطة التفتيش انتابت مفتشة الجمارك الجزائرية شكوك حول اللباس، فطلبت من المتهمة نزعه بعد تمرير حقيبتها اليدوية، إلا أنها ارتبكت في تلك اللحظة، وتوجهت مباشرة إلى دورة المياه لأجل نزع اللباس الداخلي والتخلّص منه ” .

وحسب المصادر، فإن شرطيات داهمن السيدة لحظة نزعها الملابس، ثم قمن بحجز اللباس المشبوه، الذي تبين بعد تمريره في جهاز ” سكانير ” أنه يحوي كمية من الكوكايين، على ما نقلت صحيفة ” النهار ” الجزائرية، اليوم الثلاثاء.

وكشفت التحقيقات، أن التونسية تنشط ضمن جماعة إجرامية دولية تترأسها فتاة مغربية تدعى ” سارة ” تسلمها 200 يورو عن كل سفرية، كما أنها تشغل نسوة تونسيات أخريات لتهريب الكوكايين من البرازيل إلى المغرب تحت غطاء استيراد مواد التجميل، مرورًا بمطار هواري بومدين.

واعترفت الموقوفة، أن ممولّها في البرازيل يدعى ” جورج ” وكان يلتقيها في كل مرة في فندق لتسليمها المخدرات، أما باقي التونسيات فكن يقتسمن الأدوار، في تهريب السموم بملابسهن الداخلية.