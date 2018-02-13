بالصور.. خالد الفيصل يختتم جولاته التفقدية لمحافظات الساحل

حامد العمري(صدى):

زف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل البشرى لأهالي محافظة ⁧‫القنفذة‬⁩‬ ومحافظات الساحل الجنوبية، معلنا أن هيئة الطيران المدني ستطرح مطار القنفذة أمام الشركات لبدء‬⁩‬ التنفيذ خلال ٦٠ يوما.

كما أعلن أمير منطقة مكة المكرمة أن مشروع ميناء الليث مر بعقبات إلا أن العمل جار بالتعاون مع القطاع الخاص لتنفيذه.

وقال سموه بعد انتهائه من جولات محافظات القنفذة والعرضيات وأضم وأيضاً الليث وبحره والجموم ، وترؤسه للمجالس المحليه فيها خلال اليومين الماضيين ” باسمي واسم أهالي المنطقة والمحافظات التي زرتها وكل من التقيت، أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله، الذي يولي هذه المنطقة اهتماماً كبيراً، ويوصي مسؤليها بتفقد أحوال الناس والاتصال المباشر بهم والاستماع لمطالبهم ومشاورتهم في كل ما من شأنه تحقيق الآمال والتطلعات، فشكرا للملك ولولي عهده الأمين ولسمو وزير الداخلية الذين يحثوننا دائماً على خدمة المواطن ” .

وعن المحطة الثانية لجولة سموه استطرد قائلاً ” مارأيته وسمعته من نقاشات عن المشاريع في المحافظات الست يثلج الصدر، كما أن النقلة التي شهدتها المحافظات لاتقدر بثمن، فإلى جانب المشاريع هناك تحول حضاري في أسلوب وطريقة وعرض أبناء تلك المحافظات لمطالبهم وإحتياجاتهم، فهنيئاً لهم ماوصلوا إليه من تقدم ورقي ” .

وأضاف ” إن انتشار أفرع الجامعات في المحافظات أحدث تطوراً اجتماعياً وثقافياً وعلمياً في الطرح والتفكير ” ، لافتاً إلى أن ذلك تحقق بتوفيق الله ثم بجهودهم ومساندة الدولة.

وأكد الأمير خالد الفيصل أن الفترة المقبلة والتي ستشهد إطلاق ورشة عمل استثمر في مكة بمشاركة رجال أعمال والغرف التجارية ، تحتاج إلى أساليب مبتكرة في الاستثمار والمشاركة في تنفيذ مشاريع التنمية وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وختم سموه تصريحه بالإشاره إلى إمكانية تنفيذ مشاريع مشابهه للطائف الجديد في بقية المحافظات، شريطة أن تتوافق مع الظروف والمواقع الجغرافية لكل محافظة.

وكان أمير منطقة مكة المكرمة قد ترأس خلال اليومين الماضيين اجتماعات المجالس المحلية لمحافظة القنفذة والعرضيات وأضم والليث وبحره والجموم، واطلع على مشاريع منجزة ومعتمدة تقدر تكلفتها الإجمالية ب 5 مليارات ريال لتلك المحافظات، كما تمت مناقشة سبل تسريع وتيرة العمل في المشاريع المتأخرة ودراسة الحلول للمتعثر منها، وشهدت الزيارة أيضاً تدشين سموه ميدانيا مشروعات مثل فرع وزارة العمل بالقنفذة وزيارة معارض فنية لنزلاء اصلاحية القنفذة ووقوف سموه ميدانيا على مشروعات في بقية المحافظات ، وشهدت الجولات كذلك الالتقاء بعدد من الأهالي والاستماع لمطالبهم وإطلاق ورش عمل طرحت خلالها الفرص الاستثمارية في المحافظات الست بمشاركة عدد من رجال الأعمال في تلك المحافظات.