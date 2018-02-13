مصرع قائد الجبهة الشمالية للحوثيين في تعز

فهمي محمد(صدى):

لقي القائد الميداني لميليشيات الحوثي الإيرانية أبو طه الغليسي، مشرف ميليشيات في الجبهات الشمالية للمدينة في الجبهات الشمالية لمدينة تعز جنوب غرب اليمن، مصرعه، مع 4 من مرافقيه، اليوم الثلاثاء.

وأفاد المركز الإعلامي لقيادة محور تعز العسكري، أن القيادي الحوثي، لقي مصرعه مع 4 من مرافقيه، وذلك جراء استهدافهم بمدفعية الجيش اليمني في جبل الوعش شمال المدينة.

وأوضح قائد محور تعز العسكري اللواء خالد فاضل، أن الميليشيات تعيش حالة انهيار تام، بعد تكبدها خسائر فادحة منذ انطلاق العملية العسكرية التي قال إنها مستمرة ” حتى فك الحصار عن تعز ” .

وناقش اللواء ” فاضل ” ، مع قادة الألوية والوحدات العسكرية في تعز، التطورات الميدانية والأمنية، وما تم تحقيقه من انتصارات وتقدمات على مختلف جبهات القتال.