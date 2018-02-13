بالصور.. تعليم العرضية الشمالية يوقع شراكة مجتمعية مع أوقاف بن ثالبة الخيرية

سعيد القرني(صدى):

وقع مكتب تعليم العرضية الشماليه بمحافظة العرضيات اليوم الثلاثاء الموافق 27/ 5 / 1439 إتفاقية شراكة مجتمعية فاعلة بين أوقاف بن ثالبة الخيرية في محافظة المجاردة حيث مثلها الأستاذ/ محمد موسى جراد العماري بصفته مديرا، ومثل مكتب التعليم بالعرضية الشمالية الأستاذ /علي بن سلطان السهيمي بصفته مديرا للمكتب .

حيث تسعى أوقاف بن ثالبة الخيرية إلى تفعيل أدوارها الثقافية والاجتماعية وفتح قنوات التواصل مع مؤسسات القطاع الحكومي بما يعود بالنفع على المجتمع ، ويسعى المكتب إلى القيام بمسؤولياته المجتمعية في كل ما من شأنه رعاية التعليم والاهتمام به ورعاية جميع منسوبي التعليم رياضيا واجتماعيا وثقافيا وفكريا.

وسوف تخدم هذه الاتفاقية جميع منسوبي التعليم بالعرضية الشمالية (بنين وبنات) خلال هذا العام الدراسي بإذن الله من خلال عدة نواحي ومزايا خاصة سيتم الإعلان عنها قريبا.

فجزى الله تعالى أصحاب أوقاف بن ثالبة الخيرية خير الجزاء وأجزل لهم الأجر والثواب على مايقدمون.