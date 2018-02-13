آخرهم محلل بيانات.. الوظائف الأكثر بحثًا في المملكة

علي القحطاني (صدى):

أفاد بحث مختص حول التوظيف أجرته شركة ” لينكدإن ” ، أن وظيفة مدير مشروع في ” يسر ” برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة سجلت أكبر عدد من طلبات الترشح لها في المملكة عام 2017، حيث بلغ 9379 طلبًا.

و طال البحث 10 دول من بينها المملكة، حيث أثبت ” يسر ” ، برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية، اهتمام الحكومة بالمملكة البالغ بتطبيق مفهوم التعاملات الإلكترونية الحكومية لتحقيق النمو والتنمية المستدامين في كافة جوانب الحياة.

واحتلت وظيفة مهندس موقعًا في الشركة العربية الدولية AIC المركز الثاني بعد ” يسر ” على لائحة الوظائف المنشودة؛ حيث تقدم 8971 مرشحًا بطلب عمل في الشركة، وتبعتها وظيفة في برنامج التطوير الإداري في بنك ساب التي تقدم لها 8551 مرشحًا، فيما سجلت وظيفة دعم تقني لتكنولوجيا المعلومات ومحلل بيانات موارد بشرية في مطارات الرياض على التوالي 8425 و8335 طلب ترشح.