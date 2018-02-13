تقرير: إيران تستنسخ نموذح التجربة النووية لكوريا الشمالية

طهران(صدى):

أكد تقرير، أن إيران تستنسخ نموذج كوريا الشمالية الساعي لإشعال الحرب العالمية الثالثة خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن طهران استعرضت مجموعة كبيرة من الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية خلال عرضها العسكري الأخير.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية، إلى أن الخبراء رأوا أن الصواريخ التي عرضتها إيران في الآونة الأخيرة تشير إلى تنسيق واضح مع كوريا الشمالية، لا سيما في ما يتعلق بتبادل تقنيات صناعة الصواريخ الباليستية، وهو الأمر الذي وضح بشكل رئيسي للخبراء الفنيين الذين استمعوا لكلمة روحاني وشاهدوا عرضه العسكري.

في سياق متصل، أكد بهنام بن طاليبلو، الخبير في الشؤون الإيرانية لدى مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية: ” أن الملالي لم يكن ليتمكنوا من البقاء على مدى عقود من الزمن في السلطة إلا من خلال تنمية القدرات العسكرية، وهو الأمر الذي يعد إشارة واضحة على سعيهم لمواصلة تصدير ثورتهم ” .

وأوضح طاليبلو، أن تلك الصواريخ والقدرات العسكرية، وبشكل خاص الطائرة دون طيار التي أرسلتها إلى إسرائيل، تم تصنيعها في عام 2016، مؤكدًا أن طهران بنت تلك الترسانة النووية التي تمثل تهديدًا وخرقًا لكافة الاتفاقات الدولية، بما في ذلك الاتفاق النووي الخاص بها، من خلال عمليات الشراء وتبادل التقنيات والقدرات الفنية مع كوريا الشمالية.