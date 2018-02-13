بالصور.. الوليد بن طلال في استاد جامعة الملك سعود
ظهر الأمير الوليد بن طلال عضو شرف نادي الهلال برفقة عائلته في مدرجات ملعب استاد جامعة الملك سعود، حيث تعد مباراة اليوم هي الأولى على الملعب الذي تبلغ سعته 25 ألف متفرج.
وظهر الوليد متوشحا بالعلم الهلالي وهو يجلس في المنصة برفقة ابنه خالد بن الوليد، وثلاثة من أحفاده، يتابعون مباراة الهلال والعين التي تجري ضمن افتتاح منافسات البطولة لهذا العام 2018.
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 2 ساعتين
ان الله ونا له راجعون الناس تطلع من السجن وتتوب وَذَا يطلع ويزود
الواحد بدل مايعتكف المسجد لله شكر وتختم القرأن ويروح عمرة استغفار وهو ماغير يزويد مدري هو بتصريحه من يعاند رح انت وكل حريمك المتزوجهم ولي طلقتهم ماحد قالك شي والدولة حفظها الله سمحت لك وللناس وراك جاي طيب تصرح
الله يجعل قبورنا روضة من روضة الجنة وجميع المؤمنين والمسلمين السنه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42758 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب ,,
خشم بخاري خوش خشم[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 1 ساعة
منور يبو خالد
وبالتوفيق للجميع
وفالك بطولة اسيا تعود لنادي القرن
ولا عزاء للحاقدين