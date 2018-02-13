بالصور.. الوليد بن طلال في استاد جامعة الملك سعود

نواف السالم(صدى):

ظهر الأمير الوليد بن طلال عضو شرف نادي الهلال برفقة عائلته في مدرجات ملعب استاد جامعة الملك سعود، حيث تعد مباراة اليوم هي الأولى على الملعب الذي تبلغ سعته 25 ألف متفرج.

وظهر الوليد متوشحا بالعلم الهلالي وهو يجلس في المنصة برفقة ابنه خالد بن الوليد، وثلاثة من أحفاده، يتابعون مباراة الهلال والعين التي تجري ضمن افتتاح منافسات البطولة لهذا العام 2018.