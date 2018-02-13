شاهد.. افتتاح شعبة جوازات محافظة بدر

نايف السالم(صدى):

افتتح محافظ بدر مبارك بن عطاالله المورقي ومدير عام الجوازات بمنطقة المدينة المنورة اللواء دكتور خالد بن محمد الهويش، اليوم الثلاثاء، شعبة جوازات محافظة بدر، وذلك بمقر إمارة بدر بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية .

وتفقد محافظ بدر واللواء الهويش سير العمل وبدء التشغيل، واطلعا على إصدار أول إقامة في شعبة المحافظة ، كما قدّم شكره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه ولمدير عام الجوازات بمنطقة المدينة المنورة ولكل مَن أسهم في إنجاز افتتاح الشعبة .

وأوضح اللواء الهويش أن افتتاح شعبة جوزات محافظة بدر تهدف لخدمة المواطن والمقيم وتسهيل تقديم جميع خدمات الجوازات لهم ( خدمة الوافدين )، مبينًا أن جوازات المدينة تسعى إلى افتتاح فروع لها في المنطقة لتسهيل خدمة المستفيدين ولإيصال خدماتها إليهم وإنهاء كافة إجراءاتهم بكل سهوله دون الحاجة إلى مراجعة جوازات المنطقة، مؤكداً أنه بإمكان المستفيدين من مواطنين أو مقيمين إنهاء معظم إجراءات الجوازات عن طريق خدمات الجوازات الالكترونية ابشر.