ميليشيا الانقلاب تستولي بالقوة على مزارع وأراضي المواطنين لإنشاء مقابر

فهمي محمد(صدى):

أكدت المصادر في الداخل اليمني أن ميليشيا الانقلاب الإيرانية، قامت بالسطو بالقوة على مزارع واراضي المواطنين في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات التي تقع تحت سيطرتهم ومنها المحويت وحجة وعمران وذمار والحديدة وجعلها مقابر لدفن عناصرهم الهالكين بعد الانتصارات الساحقة التي يحرزها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في عدد من الجبهات .

وذكرت المصادر أن ميليشيا الانقلاب الحوثية قامت في العاصمة صنعاء، بالسطو على عدد من الأراضي في مديرية معين وشارع الخمسين وسعوان وشارع الستين وتحويلها لمقابر جماعية لعناصرهم الهالكين الذين يتم دفنهم دون علم اهاليهم واخرها الاستيلاء على أرضية مساحتها 200 لبنة، تعود لمواطن بمديرية معين وسط صنعاء.

واوضحت المصادر، أن القيادات في ما يسمى اللجان الشعبية وتحت تهديد السلاح والاطقم العسكرية سطت على تلك الاراضي وانتزعتها من ملاكها بالقوة وهددتهم بالقتل وتفجير منازلهم اذا تم اعتراضهم او منعهم من بناء تلك المقابر في اراضيهم .

وقالت إن مليشيات الانقلاب الحوثية المدعومة من ايران سطت على اراضي وبمساحات واسعة تعود لملكيات لمواطنين منذ مئات السنين وأخرى أراضي تابعة لبعض المرافق الحكومية في العاصمة صنعاء لدفن قتلاهم .

وتقوم ميليشيا الحوثي حاليا بحملة مسعورة لتكثيف حملة التجنيد طوعاً وكرهاً في صفوف أبناء القبائل، والتركيز على مديريات محافظات ريمة وإب والمحويت والحديدة وتعز، وتجنب التجنيد من محافظات صعدة وحجة بعد فرار المئات من عناصرها وقتل مئات الالاف منهم في المعارك التي يخوضها الجيش اليمني والمقاومة الشعبية بدعم من التحالف العربي لاستعادة الحكومة الشرعية وانهاء الانقلاب .

وذكرت المصادر في الداخل اليمني ان ميليشيا الانقلاب الحوثية المدعومة من ايران تلقت الصفعات والهزائم الكبيرة من رجال القوات المسلحة اليمنية وقدرت تلك المصادر عدد الهالكين من عناصر ميليشيا الانقلاب في حربهم العبثية واصرارهم على عودة الحكم الامامي السلالي الكهنوتي على دماء واشلاء الشعب اليمني بما يتجاوز 70 الف هالك حتى الان .

وكان زعيم ميليشيا التمرد عبد الملك الحوثي قد امر بعدم اطلاق شهيد الا على اولئك الذين ينتمون لأسرته فقط الذي يسقطون صرعى ويهلكون في المعارك العبثية التي يخوضها كما أمر باستثناء المنتمين اسريا له من حملات التجنيد التي تقوم بها الميليشيا في كافة المحافظات التي تقع تحت سيطرتهم .