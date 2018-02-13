بالصور.. 1800 جندي يستعدون لتأمين ريال مدريد وسان جيرمان

نواف السالم(صدى):

قامت شرطة العاصمة الإسبانية مدريد، بنشر أكثر من 1800 جندي، استعدادًا لتأمين المباراة التي ستُقام غدًا الأربعاء بين فريقي ريال مدريد وباريس سان جيرمان الفرنسي على ملعب سانتياجو برنابيو في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

يتألف طاقم تأمين المباراة التي سيحضرها قرابة 4 آلاف مشجع باريسي، من الشرطة المحلية لمدريد، وقوات خاصة من الشرطة الوطنية ووحدات مكافحة الشغب ومنظمة ” سامور ” -خدمة المساعدة البلدية في حالات الطوارئ والإنقاذ- وقوات من الحماية المدنية، بالإضافة إلى وحدات خاصة من الفرسان والكلاب.

واستعرضت قوات التأمين من الفرسان والوحدات الخاصة، اليوم كيفية عملهم؛ لضمان الأمن في مباراة غد، أمام ممثلي حكومة مدريد أثناء زيارة لتفقُّد مكان المباراة.