بالصور.. رئيس مجلس محافظة بغداد يزور قرية جازان التراثية في الجنادرية

تركي السالم(صدى):

زار رئيس مجلس محافظة بغداد الدكتور رياض العضاض مساء اليوم، قرية جازان التراثية في الجنادرية، وتجول الدكتور العضاض والوفد المرافق له، في أرجاء القرية، التي تشتمل على البيت الفرساني والبيت التهامي والبيت الجبلي.

وقدّم رئيس وفد إمارة منطقة جازان إبراهيم الحازمي شرحاً عن مشاركة الفرق الشعبية والحرفيين والأسر المنتجة، وما تشتهر به المنطقة من مأكولات شعبية وتراث عريق، بالإضافة إلى الحرف اليدوية التي عرفت بها المنطقة في مجالات الزراعة والصيد والتجارة، والألعاب الشعبية والمتاحف والتراثيات والمتاحف البحرية التي تضم صناعة الشباك والطرق التقليدية القديمة لاستخراج الؤلؤ والمعروضات التي تجسد الموروث الأصيل في منطقة جازان.

وشاهد الدكتور العضاض عروضاً شعبية من ألوان التراث في منطقة جازان، كما زار سوق الأسر المنتجة الذي وجناح جمعية الاحسان، وجناح إدارتي التعليم بجازان ومحافظة صبيا.