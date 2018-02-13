افتتاح ” متجر المتدرب ” وخدمات التغذية بتقنية القنفذة

نايف السالم(صدى):

افتتح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل كدسة اليوم الثلاثاء، ” متجر المتدرب، وخدمات التغذية بالكلية التقنية بالقنفذة، التي تقدم خدمات تسويقية وتغذية للمتدربين وتراعي ظروف ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح عميد الكلية الدكتور حامد المنتشري، أن المتجر يعد من المبادرات التي تقدمها الكلية بالشراكة مع القطاع الخاص حيث يعمل بالمتجر شباب سعودي يتيح الفرصة بتوفير مقررات المتدربين والمذكرات والملابس ويعفي ذوي الاحتياجات الخاصة من الرسوم.

وقال المنتشري، أن خدمات التغذية تدار بواسطة شباب سعوديين وبأسعار مناسبة ويعفي أصحاب الظروف الصعبة من التكاليف.