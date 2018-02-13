إغلاق جزئي لطريق سلطانة بالمدينة المنورة لمدة 60 يومًا

نايف السالم(صدى):

أعلنت إدارة المرور اليوم الثلاثاء، عن إغلاق جزئي لطريق سلطانة الطالع بالمدينة المنورة لمدة 60 يومًا، للبدء بمشروع تطوير وإعادة تأهيل الطرق الرئيسية شمال المدينة المنورة.

وقالت المرور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إنه سيتم تحويل حركة السير كالتالي : القادمين من الدائري الثاني من دوار السلام ودوار القبلتين الخروج من مخرج الدائري باتجاه إشارة سلطانة.

والقادمين من الدائري الثاني من جهة الشرق يمكنهم الدخول إلى طريق سلطانة بعد مدخل محطة النسيم والمؤدي لدوار مشاري مدخل ديرسن.