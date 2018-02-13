غدًا.. اختتام منافسات الجولة الـ 21 من دوري الأمير محمد بن سلمان
تختتم غداً منافسات الجولة الـ 21 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم، وذلك بإقامة أربع مباريات على استاد مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة .
وسيلتقي المجزل نظيره النهضة، حيث يسعى المجزل للعودة إلى طريق الانتصارات بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام الطائي والتعادل في اللقاء المؤجل أمام الخليج دون أهداف ، المجزل يدخل المباراة وهو في المركز الثالث عشر للترتيب برصيد 23 نقطة ، بينما يدخل النهضة اللقاء وفي رصيده 25 نقطة في المركز العاشر للترتيب .
وفي المباراة الثانية وعلى استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل ، يلتقي الطائي ضيفه الكوكب ، الطائي قبل المباراة يملك في رصيده 32 في المركز الثالث ويسعى لتحقيق الثلاث نقاط للاقتراب اكثر من مركزي صدارة الترتيب ، في المقابل يحتل الكوكب المرتبة الخامسة برصيد 29 نقطة .
و على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها ، يواجه نجران نظيره الحزم ، فريق نجران يدخل اللقاء وكله أمل في العودة لطريق الانتصارات بعد الغياب في الجولات الست الماضية من الدوري ، حيث يحتل الفريق المرتبة الخامسة عشرة وقبل الأخيرة للترتيب برصيد 19 نقطة ، في المقابل يملك الحزم في رصيده قبل انطلاق مباراة الغد 39 نقطة وفي المرتبة الثانية على سلم الترتيب .
وفي آخر مواجهات الجولة يلعب فريق جدة أمام النجوم ، حيث يمتلك جدة قبل هذا اللقاء 17 نقطة في المركز السادس عشر والأخير للمسابقة ، في المقابل يحتل المرتبة الثانية عشرة برصيد 23 نقطة .
اترك تعليقاً