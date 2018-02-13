غدًا.. اختتام منافسات الجولة الـ 21 من دوري الأمير محمد بن سلمان

علي القحطاني(صدى):

تختتم غداً منافسات الجولة الـ 21 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم، وذلك بإقامة أربع مباريات على استاد مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة .

وسيلتقي المجزل نظيره النهضة، حيث يسعى المجزل للعودة إلى طريق الانتصارات بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام الطائي والتعادل في اللقاء المؤجل أمام الخليج دون أهداف ، المجزل يدخل المباراة وهو في المركز الثالث عشر للترتيب برصيد 23 نقطة ، بينما يدخل النهضة اللقاء وفي رصيده 25 نقطة في المركز العاشر للترتيب .

وفي المباراة الثانية وعلى استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل ، يلتقي الطائي ضيفه الكوكب ، الطائي قبل المباراة يملك في رصيده 32 في المركز الثالث ويسعى لتحقيق الثلاث نقاط للاقتراب اكثر من مركزي صدارة الترتيب ، في المقابل يحتل الكوكب المرتبة الخامسة برصيد 29 نقطة .

و على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها ، يواجه نجران نظيره الحزم ، فريق نجران يدخل اللقاء وكله أمل في العودة لطريق الانتصارات بعد الغياب في الجولات الست الماضية من الدوري ، حيث يحتل الفريق المرتبة الخامسة عشرة وقبل الأخيرة للترتيب برصيد 19 نقطة ، في المقابل يملك الحزم في رصيده قبل انطلاق مباراة الغد 39 نقطة وفي المرتبة الثانية على سلم الترتيب .

وفي آخر مواجهات الجولة يلعب فريق جدة أمام النجوم ، حيث يمتلك جدة قبل هذا اللقاء 17 نقطة في المركز السادس عشر والأخير للمسابقة ، في المقابل يحتل المرتبة الثانية عشرة برصيد 23 نقطة .