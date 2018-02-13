الأرصاد: استمرار الرياح المثيرة للأتربة غدًا

عادل الحربي(صدى):

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، على استمرار النشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤيه الافقيه الى اقل 1 كم، غدًا الأربعاء.

وقالت الهيئة إنها تتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة بشكل ملموس على المناطق الشمالية والغربية تصحب برياح شمالية نشطة مثيرة للأتربة والغبار وتدني في الرؤية الافقية.

وأضافت: كما تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض الملموس على وسط وشرق المملكة يصاحب ذلك رياح شمالية غربية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية قد تصل إلى أقل من 2 كم, وسماء غائمة جزئيًا الى غائمة.