بالفيديو.. ” مفحط ” يعرض حياة امرأة وطفلين للخطر
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لقائد مركبة متهورا يمارس التفحيط بالقرب من امرأة وطفلين.
واظهر مقطع الفيديو، قائد المركبة يسير بسرعة متهورة حتى وصل بجانب امرأة تصطحب طفلين، وقام بالتفحيط ليعكس اتجاه السيارة بعرض الشارع، وبدت معه المرأة مذعورة على الطفلين اللذين معها.
وابان المقطع اصطدم السيارة بحاوية نفايات على جانب الشارع، فيما يقوم آخرون بتوثيق الحدث والتهليل له.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26797 ] نشر منذ 50 دقيقة
للأسف ماعندنا هذيك العقوبات الرادعة
كلها توقيف كم يوم وكفالة
وصل الله وبارك
وإذا جاب العيد كم سنة ويطلع عفو
علشان كذا ظاهرة التفحيط بأزدهار😧
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24646 ] نشر منذ 47 دقيقة
الله المستعان
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6595 ] نشر منذ 27 دقيقة
ما فيه رادع لهم غير دعاوي المسلمين الله يبلاهم بالمرض اللي يشلهم
مغرد[ عدد التعليقات: 1227 ] نشر منذ 15 دقيقة
المرور شا طر فى الدوريات السريه تعطى المخالفات للموقفين وتاركين المفحطين يلعبون بحياة الناس