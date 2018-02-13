بالفيديو.. ” مفحط ” يعرض حياة امرأة وطفلين للخطر

نايف السالم(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لقائد مركبة متهورا يمارس التفحيط بالقرب من امرأة وطفلين.

واظهر مقطع الفيديو، قائد المركبة يسير بسرعة متهورة حتى وصل بجانب امرأة تصطحب طفلين، وقام بالتفحيط ليعكس اتجاه السيارة بعرض الشارع، وبدت معه المرأة مذعورة على الطفلين اللذين معها.

وابان المقطع اصطدم السيارة بحاوية نفايات على جانب الشارع، فيما يقوم آخرون بتوثيق الحدث والتهليل له.