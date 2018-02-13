محمد هنيدي في ورطة بعد سجن مخرج مسلسله الجديد 3 سنوات

أماني الغامدي(صدى):

تلقى الفنان المصري محمد هنيدي، صدمة كبيرة عقب حصول المخرج سامح عبد العزيز على حكم بالسجن لثلاث سنوات في اتهامه بحيازة المخدرات وتعاطيها، لاسيما وأن الأخير كان يتولى إخراج مسلسل ” أرض النفاق ” الذي يقوم ببطولته، من أجل العرض في شهر رمضان المقبل.

الأمر أيضًا جاء كالمفاجئا للشركة المنتجة، وهو ما أكده منتج المسلسل جمال العدل، مشيرا إلى كون محامي المخرج تقدم بطعن على الإجراءات، ولكن لم يتم قبوله وفوجئوا بصدور الحكم.

وأوضح المنتج، أنهم سيتقدمون بطعن على الحكم الصادر، معربا عن أمنيته في خروج سامح عبد العزيز خلال أيام كي يستأنف تصوير مسلسله مرة أخرى.

وتوقع المنتج أن يغادر عبد العزيز محبسه خلال شهر على أقصى تقدير، وإلى أن يحدث ذلك سيتولى المخرج ماندو العدل مهمة تصوير المسلسل بناء على طلب سامح عبد العزيز نفسه.

وقضت محكمة جنايات الجيزة أمس، بالسجن 3 سنوات للمخرج سامح عبد العزيز وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بحيازة وتعاطى المواد المخدرة.