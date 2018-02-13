تقرير: مستثمرو ” بتكوين ” بأمريكا لا يسددون ضرائب على العملات الرقمية

واشنطن(صدى):

كشف تقرير، عن مستثمري العملة الرقمية ” بتكوين ” ليسوا في عجلة من أمرهم بشأن دفع الضرائب، بالرغم من التحذيرات على مدار الأشهر الماضية لدفع أرباح العملات .

وكشفت بيانات أولية عن دائرة الإيرادات الداخلية في الولايات المتحدة أن 0.4% فقط من مستثمري العملات الرقمية هم من تقدموا بإقرارات ضريبية عن أرباحهم هذا العام حتى الآن.

وأوضح التقرير، أن الضريبية الحكومية أقل من مائة شخص تقدموا فقط بإقرار ضريبي لدفع ما هو مستحق عليهم عن الأرباح التي حققوها هذا العام من مضارباتهم في العملات الرقمية.

وقد شهدت ” بتكوين ” ، ارتفاعات قياسية أواخر العام الماضي، ولكنها تراجعت وفقدت أكثر من نصف قيمتها أوائل العام الجاري، ويتم التداول عليها حاليا عند 8599 دولاراً في تمام الساعة 07:31 مساء بتوقيت مكة المكرمة على منصة ” كوين ماركت كاب ” .