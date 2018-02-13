بالصور.. مؤسسة رعاية الفتيات بمكة تفتتح المكتبة الثقافية

نايف السالم(صدى):

افتتحت مؤسسة رعاية الفتيات بمكة يوم الثلاثاء الموافق 1439/5/27 المكتبة الثقافية ضمن برنامج مهرجان القراءة وتحت شعار ” هيا نقرا ” وذلك بإشراف مشرفة البرامج والانشطة الاستاذة :ندا محمد المدني بالتعاون مع نخبة مميزة من الكادر الوظيفي .

يهدف البرنامج الى اكتساب الفتيات للعديد من المعارف والخبرات والمهارات القرائية المختلفة وتنمية الميول والاتجاهات نحو القراءة وايضاً تنمية قيم اجتماعية وخلقية مرغوب فيها كتقدير الكتب والإحساس بالمسؤلية وتدريب الفتيات على التعبير الصحيح بالاضافة الى شغل اوقات الفراغ بما يعود عليهن بالنفع والفائدة وأخيراً تدعيم الانشطة الثقافية بالمؤسسة .

تضمن البرنامج العديد من المحاور المهمه منها:

أهمية القراءة ولماذا نقرأ وأيضاً نصائح تهم القارئ وأنواع القراءة وأخيراً تم التذكير بأن الدين الاسلامي حث على القراءة وأن الوحي كله نزل على قاعدة اقرأ فكانت ” اقرأ بإسم ربك الذي خلق ” وأن أول ماخلق الله هو القلم وقد سميت أمة الاسلام ( بأمة اقرأ ) وذلك لتشجيع النزيلات على القراءة من خلال اعلان مسابقة القارئ المميز.

اختتم البرنامج بتوزيع الهدايا الرمزية والورود على جميع الحضور في جو مفعم بالسعادة وايضاً شكر جميع المشاركين في البرنامج بالاضافة الى شكر جميع الجهات الخاصة والخيرية التي ساهمت بدور بارز وفعال في انشاء المكتبة الثقافية بإشراف مديرة مؤسسة رعاية الفتيات بمكة الاستاذة بدور بنت هزاع الراجحي والشكر موصول لموقف سعادة المشرف العام الدكتور محمد القحطاني على مابذله من دعم وجهود مبذولة.