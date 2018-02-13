السجن 5 سنوات وغرامة مالية عقوبة نشر المحتوى المسيء عبر وسائل التواصل

عادل الحربي(صدى):

قالت نجود القاسم، المستشارة قانوينة، إن عقوبة نشر المحتوى المسيء وانتحال الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تصل إلى خمس سنوات، أو غرامة لاتزيد عن ثلاثة ملايين ريال، أو كلاهما معًا.

وأوضحت ” القاسم ” ، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج ” سيدتي ” ، المذاع على فضائية روتانا خليجية، أن عقوبة نشر المحتوى تتضمن الأداب العامة، والمساس بالقيم الدينية، أو خدش الحياة الخاصة.