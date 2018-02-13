الكويت: البرلمان يوافق على قبول غير الكويتيين في الجيش

خالد الظفيري(صدى):

وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية اليوم الثلاثاء، على مشروع بقانون بشأن قبول غير الكويتيين في وظائف الجيش الكويتي.

وتنص المادة الأولى من المشروع بالقانون على أنه يستبدل بنص المادة (29) من القانون رقم (32) لسنة 1967 المشار إليه النص التالي: أ- يجوز قبول غير الكويتيين ضباطا اختصاصيين أو خبراء في الجيش مؤقتا عن طريق الإعارة أو التعاقد وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها مرسوم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويجوز عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتيين ضباط صف وأفراد وفقا للأحكام التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.