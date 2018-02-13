بالفيديو.. الوليد بن طلال يؤكد حضوره مع عائلته مباراة الهلال والعين

طلال الغامدي(صدى):

أكد الأمير الوليد بن طلال عضو شرف نادي الهلال، إنه سيحضر مع عائلته مباراة الفريق أمام نادي العين الإماراتي المقرر إقامتها مساء اليوم في تمام الساعة 8:25، على ملعب جامعة الملك سعود، في إطار بطولة دوري أبطال آسيا.

وأشاد الوليد بما يقدمه رئيس هيئة الرياضة والمستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ، الذي يتلقى التوجيهات الكريمة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بما يحث على نهضة الرياضة السعودية.