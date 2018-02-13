التدريب التقني تنقل زوار الجنادرية 32 للعالم الافتراضي

نايف السالم(صدى):

تصدر ركن التدريب الإلكتروني في جناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالجنادرية 32، اهتمامات زوار المهرجان .

وقال مدير عام مركز التدريب الإلكتروني بالمؤسسة عبد الله الدخيل إن ركن التدرب الإلكتروني من أهم المبادرات التي يقدمها المركز ويشمل أنماط التدريب الإلكتروني المختلفة الذاتي والمدمج والتدريب عن بعد باستخدام الفصول الافتراضية بالإضافة للواقع الافتراضي.

وأشار إلى أن المركز يوفر للأطفال في الركن تعليم الهندسة والبرمجة والطباعة ثلاثية الأبعاد والتعليم باستخدام الروبوت التي تقدم دروساً تطبيقية تفاعلية على مهارات التفكير والبرمجة وتمكن الطفل الزائر من التدرب على هذه المهارات في الجناح، الذي يقدم بيئة تفاعلية لتعليم الأطفال من خلال الترفيه باستخدام تطبيقات Mine Craft والتي تقدم بيئة متكاملة للناشئة للتدرب على المهارات المختلفة والتفكير الإبداعي.

وأكد الدخيل أنه يمكن لزوار جناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التعرف على تجربة الواقع الافتراضي داخل الجناح يقدم بيئة تدريب إلكتروني تفاعلية بشكل كامل مبنية بتقنية التصميم ثلاثي الأبعاد تمكن المستخدم من استكشاف البيئة المصممة والتفاعل مع كامل العناصر الموجودة في البيئة المحيطة والتفاعل بدرجة 360 درجة مما يسهم في تقديم المحتوى التعليمي بأسلوب تفاعلي جذاب.