التعاون يكثف تحضيراته لمواجهة القادسية

نواف السالم(صدى):

كثف الفريق الأول لنادي التعاون، بقيادة المدير الفني البرتغالي جوزية جوميز، تحضيراته الميدانية، استعدادًا لمواجهة القادسية بعد يوم غد في الجولة الـ22 من دوري المحترفين.

وبدأت الحصة التدريبية بعمليات التسخين، أعقبها أدى اللاعبون تمارين لياقة برفقة المعد البدني أندرية، حيث عمد المدرب لتطبيق عدد من الجمل الفنية المنوعة تركزت على الجوانب الهجومية، كما فرض الجهاز الفني تمارين، خاصة للكرات الثانية والعرضية.

ويؤدي الفريق غدًا مرانه الأخير عند الساعة السادسة والنصف مساء على ملعب النادي.