بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع 3 مشاريع لمكافحة الكوليرا باليمن

فهمي محمد(صدى):

إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – بتخصيص مبلغ 66.7 مليون دولار لمكافحة وباء الكوليرا في اليمن بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف، وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمقر المركز في الرياض اليوم، ثلاثة مشاريع إنسانية، بتكلفة إجمالية بلغت 10.959.866 دولارا، مع منظمة الصحة العالمية، وذلك استكمالاً لاستجابة المملكة لمكافحة وعلاج وباء الكوليرا في اليمن.

وقّع المشاريع معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة فيما وقعه عن المنظمة ممثلها في المملكة والكويت والبحرين الدكتور إبراهم الزيق بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر.

وتشمل المشاريع الموقعة ( مشروع التشخيص ، ومشروع الوقاية، ومشروع الترصد ) علمًا أنه في 14 / 11 / 2017 م . توقيع مشروعين للعلاج والتنسيق بإجمالي قدره 22.740.133 دولاراً.