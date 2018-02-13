التدريب التقني تعلن عن وظائف نسائية في الوحدات التدريبية

فاطمة الملكي(صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن طرح مسابقة وظيفية في عدد من الوحدات التدريبية للبنات لعدد من التخصصات التدريبية وذلك على الوظائف الشاغرة والمشغولة بالمتعاقدات.

وبينت المؤسسة أن التقديم سيبدأ اعتبارا من اليوم الثلاثاء 27 /05 /1439 وحتى نهاية يوم الأربعاء الموافق 05 /06 / 1439من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني ( هنا ).

وأوضحت أنه سيتم الإعلان عن مواعيد المقابلة الشخصية والاختبار المحوسب للمتقدمات المنطبقة عليهن الشروط لاحقاً، مؤكدةً أن على المتقدمات طباعة رقم الطلب والاحتفاظ به وإرفاقه مع أصول المؤهلات والخبرات عند موعد حضور المقابلة والاختبار المحوسب، إضافة إلى تعبئة طلب جديد للمتقدمات اللاتي سبق لهن التسجيل في قاعدة البيانات لتمكينهن من تحديد الرغبات الجديدة.

ونوهت مؤسسة التدريب التقني إلى أنه يجب أن يكون تاريخ الدورات التدريبية التي حصلت عليها المتقدمة بعد تاريخ المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة وقبل تاريخ 27 /05 /1439، ولمزيد من الاستفسارات يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بالبنات ( [email protected] ) .