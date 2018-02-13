المركز الوطني للعمليات يحذر من انعدام الرؤية بسبب الرياح

علي القحطاني(صدى):

حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية، المواطنين من إنعدام مدىٰ الرؤية الأفقية بسبب موجة من الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار في طريق الساحل الجديد القطان، والمجيرمة، اليوم الثلاثاء.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إن هناك شبه إنعدام مدىٰ الرؤية الأفقية بسبب موجة من الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار بطريق الرياض ” العطيف، رضوان، المويه ، ظلم ” ، وطريق الخرمة ” رنية ، الخدران ” .