التحالف العربي يدمر غرفة عمليات للحوثيين في صعدة

فهمي محمد(صدى):

شن طيران التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، غارات استهدفت غرفة إتصالات تابعة لميليشيات الحوثي الإيرانية، في الجبهة الغربية من صعدة باليمن.

وأكدت مصادر، أن طيران التحالف تعامل مع الأهداف التي رصدت، رغم محاولة الميليشيات الإيرانية إخفاء مواقع الأهداف بين التضاريس الجبلية .

وكان طيران التحالف تمكن مساء الاثنين، من تدمير 3 مركبات عسكرية تابعة لعناصر مليشيا الحوثي الإيرانية، تحمل ذخائر وألغاما، حمولة كل منها طن ونصف الطن في مواقع مختلفة من صعدة.