عباس النوري يرد على شائعة وفاته: أنا بخير والله يحمي الجميع

نورة الشهري (صدى):

نفي الفنان السوري عباس النوري، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول خبر وفاته إثر أزمة قلبية.

كما قطعت زوجة عباس النوري الشك باليقين، حيث أكدت أن زوجها بخير وبصحة جيدة مبدية استغرابها من مثل هذه الشائعات، كما أعربت عن استياءها من شائعة وفاة زوجها موضحة أن هذا الأمر سبب لزوجها حالة نفسية سيئة.

ونشر عباس النوري عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك صورة كتب عليها أنا بخير الحمد لله والله يحمي الجميع.

عباس النوري هو فنان سوري من مواليد 8 ديسمبر 1952 في حي القيمرية، دمشق، سوريا، واشتهر بشخصيات عدة إلا أن شخصية أبو عصام في مسلسل باب الحارة هي أشهر أدواره، كما قدم برامج وشارك في مسلسلات تلفزيونية عدة، بالإضافة إلى عدد من الأعمال السينمائية خلال مشواره الفني الذي بدأ عام 1976.