سعيدان: مشاركة الحرس الوطني بالجنادرية 32 هدفه تعزيز ثقافة الطيران

عادل الحربي(صدى):

أكد العميد ركن طيار فهد عبدالله سعيدان، قائد جناح الحرس الوطني المشارك في المهرجان الوطني للثراث والثقافة الجنادرية 32، على أن هذه المشاركة تعد الأولى من نوعها في الملتقى.

وقال سعيدان في تصريح خاص لـصدى، إنه تم المشاركة في المهرجان بعدد من الطائرات العموديّة، وهي طائرة البلاك هوك UH60-m، وطائرة الأباتشي AH64_E، وطائرة اللتيل بيرد AH6-I، والطائرة التدريبية MD530-F.

وأضاف: أن جميع الطائرات كانت مجهزة بالأسلحة والصواريخ على أحدث طراز، فيما قدم المشاركون عروضاً متعددة ومميزة نالت إعجاب الحضور.

وأشار سعيدان إلى أن الهدف من المشاركة بالملتقى هو تعزيز ثقافة الطيران لدى المجتمع، والتعريف بالطيران العام، والتقاء الشباب بالطيارين، وتحفيزهم للانضمام مستقبلاً لذلك القطاع الحيوي.