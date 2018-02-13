بالصور.. نائب وزير الشؤون الإسلامية يزور جناح الوزارة في الجنادرية

نايف السالم(صدى):

زار معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، جناح الوزارة المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 32 ” ، واطلع على أبرز المشاركات التي يقدمها الجناح للزوار.

وعبر الدكتور السديري عن فخره واعتزازه بما رآه في أجنحة الوزارة من معروضات تعكس النهضة التنموية والتطور الشامل الذي تشهده المملكة في قيادة ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ـ حفظهما الله ـ، مشيراً إلى مشاركة الوزارة كغيرها من الإدارات الحكومية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة وإبراز مهام الوزارة في خدمة المساجد والقرآن الكريم والدعوة إلى الله تعالى في مختلف أنحاء العالم ، بما يوكب رؤية المملكة المستقبلية 2030.

وأوضح السديري، أن الجناح يستعرض منتجات الجهات التابعة للوزارة ومنها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، والأمانة العامة للمسابقات القرآنية المحلية والدولية ( مسابقة الملك سلمان و مسابقة الملك عبدالعزيز )، ووكالة المطبوعات والمساجد وبرنامج الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة ، والتعريف بالبرنامج وما يوليه خادم الحرمين الشريفين من عناية واهتمام.

بعد ذلك ، تجول الدكتور السديري في عدد من أجنحة الوزارات المشاركة والمؤسسات الخيرية في الجنادرية ، واطلع على ما تقدمه للزوار والمهتمين من برامج وفعاليات منها مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية ” مسك الخيرية ” وجناح أمن الدولة ، و ” بيت الخير وجناح رئاسة شؤون الحرمين الشريفين ” .