بالفيديو.. اندلاع حرب البرتقال في إيطاليا
تعرض 180 شخصاً في إيطاليا لإصابات مختلفة ، خلال الاحتفال بالمهرجان السنوي للتراشق بالبرتقال ، والذي أستمر لـ 3 ساعات متواصلة ، حيث يعتمد المهرجان على أسطورة تعود للقرون الوسطى.
وتقوم الأسطورة على ضرورة التصدي للطغاة وطرد الأشرار من المدينة، حيث كان في الثلاثينيات يتم التراشق أيضًا بالزهور والحلوى، ولكن تحول الاحتفال بعد الحرب العالمية الثانية للتعبير عن الحرية.
يذكر أن الاحتفال سنوي بمدينة ” إفريا ” يشهد تراشق الآلاف بالبرتقال، حيث يستخدم 500 طن من البرتقال سنويًا خلال القتال.
الحربي[ عدد التعليقات: 551 ] نشر منذ 22 دقيقة
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، ماعليهم شرهة ناس أهل ضلال وتخلف في كل مجال 😂😂😂 ليا صار رئيس وزراء إيطاليا
السابق (( برلسكوني )) مخه ضارب شوط ودايم فضائحه وسيرته الوصخة على كل لسان بأوروبا 😂😂😂
علشان كذا ماعليهم شرهة ولا يؤاخذون شعب (( الطليان )) 😂😂😂 يوم يرمون النعمة بوجيه بعضهم البعض ؛
ببساطة لأنهم طليان 🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑😂😂😂😂😂😂😂
مع وافر المحبة .
رااايق[ عدد التعليقات: 3720 ] نشر منذ 16 دقيقة
أيطاليا 500 طن برتقال كل سنه ؟! ولعب بنعمه الله ** ولا فيه بعد بأسبانيا طماطم بس مدري متى **
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لا حول ولا قوة إلا بالله ***