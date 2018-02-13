بالفيديو.. اندلاع حرب البرتقال في إيطاليا

روما(صدى):

تعرض 180 شخصاً في إيطاليا لإصابات مختلفة ، خلال الاحتفال بالمهرجان السنوي للتراشق بالبرتقال ، والذي أستمر لـ 3 ساعات متواصلة ، حيث يعتمد المهرجان على أسطورة تعود للقرون الوسطى.

وتقوم الأسطورة على ضرورة التصدي للطغاة وطرد الأشرار من المدينة، حيث كان في الثلاثينيات يتم التراشق أيضًا بالزهور والحلوى، ولكن تحول الاحتفال بعد الحرب العالمية الثانية للتعبير عن الحرية.

يذكر أن الاحتفال سنوي بمدينة ” إفريا ” يشهد تراشق الآلاف بالبرتقال، حيث يستخدم 500 طن من البرتقال سنويًا خلال القتال.