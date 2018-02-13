  • الثلاثاء 13

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بلقيس تعلق على غناء متسابقة ذا فويس لأغنيتها

بلقيس تعلق على غناء متسابقة ذا فويس لأغنيتها

بلقيس تعلق على غناء متسابقة ذا فويس لأغنيتها
أماني الغامدي(صدى):

عبرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي عن سعادتها في إختيار أحد اعمالها لتأديته في برامج المواهب ذا فويس .

وكتبت عبرحسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ” كفنانة شابة.. يسعدني لما أغنياتي تتغنى في برامج المواهب لاستعراض المهارات الصوتية..كما حدث بالامس مع متسابقة “ ذا فويس ” ساجدة الخطابي بأغنية “ حالتي حالة ” وسابقًا في اراب ايدل أيضاً ” .

يشار إلى ان بلقيس حامل من زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف، لذا ستتوقف عن الغناء في شهر مارس المقبل بهدف التحضير لولادة ابنهما.


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *