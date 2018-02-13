بلقيس تعلق على غناء متسابقة ذا فويس لأغنيتها

أماني الغامدي(صدى):

عبرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي عن سعادتها في إختيار أحد اعمالها لتأديته في برامج المواهب ذا فويس .

وكتبت عبرحسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ” كفنانة شابة.. يسعدني لما أغنياتي تتغنى في برامج المواهب لاستعراض المهارات الصوتية..كما حدث بالامس مع متسابقة “ ذا فويس ” ساجدة الخطابي بأغنية “ حالتي حالة ” وسابقًا في اراب ايدل أيضاً ” .

يشار إلى ان بلقيس حامل من زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف، لذا ستتوقف عن الغناء في شهر مارس المقبل بهدف التحضير لولادة ابنهما.