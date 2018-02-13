بالصور.. مشاركة أولى مميزة لجناح الزلفي في ” جنادرية 32 “

سعيد العجل(صدى):

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، يوم الأربعاء، جناح محافظة الزلفي في المهرجان الوطني للتراث والثقافة جنادرية ٣٢، بمساحة تقدر ١٠٠٠م٢.

وقال المتحدث الرسمي لجناح الزلفي الاستاذ سامي بن عبدالرحمن الشايع ذكر إن هذه المشاركة تعد الأولى من نوعها بهذا المستوى بجهود مباركة ومتابعة مستمرة من لدن سعادة محافظ الزلفي الأستاذ مسفر بن غالب العتيبي رئيس اللجنة العليا للجناح.

وعن مكونات الجناح قال: الشايع إنه يتكون من ثلاثة أقسام: ديوانية الزلفي ومعدة للضيافة واستقبال الزوار وجناح المسرح معد للمسابقات والفعاليات والأمسيات الشعرية وكذلك قسم المعارض يشمل الزلفي سيرة وتاريخ، والفنون التشكيلية، والمرسم الحر، والمتاحف والمتحجرات، وتدوير خامات البيئة، والنحالون، والمبادرات والمشاريع التطويرية للمحافظة، والمعرض الفوتوغرافي، والأسر المنتجة، وكذلك يحتوي الجناح على المصانع والشركات في المحافظة.

