” البيئة ” تسجل 3 إصابات بإنفلونزا الطيور في الرياض والدمام والزلفي

سعيد العجل(صدى):

أوضح الإيجاز اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8 تسجل 3 إصابات في المملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في الرياض والدمام والزلفي.

وبينت الوزارة أن عدد العينات التي تم جمعها منذ بداية الانتشار بلغ 7503عينة جمعت من جميع مناطق المملكة، وجاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 129 حالة إيجابية، وتم التخلص من 114.062 طيراً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية جاء منها 110 الف طيراً في مشروع دواجن ،فيما جاءت 4062 طيراً في التربية ريفية.

كما أوضحت الوزارة أن عدد البلاغات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 7بلاغات، فيما بلغ عدد الاستفسارات 19 استفساراً، وستستمر الحملات التوعوية والاستقصائية في مناطق المملكة كافة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.