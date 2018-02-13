بالصور.. الفريق البلوي يشيد بجناح المؤسسة العامة للموانئ

سعيد العجل(صدى):

أبدى معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي سعادته بتطور الموانئ بالمملكة العربية السعودية من خلال استماعه لشرح مفصل لنهضة المؤسسة خلال الزيارة التى قام بها مساء أمس حيث استقبله الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز النصيان مدير الجناح وعدد من منسوبي المؤسسة.

واستمع معالية لشرح مفصل عن مشاركة المؤسسة في الجنادرية 32 قدمه للاستاذ عبدالرحمن الرشيد مدير العلاقات والأعلام بالميناء الصناعي بالجبيل.

واختتم معالية الزيارة بالتوجه عبر المصعد لبرج المؤسسة الذي يعد من أعلى الأبراج بالجنادرية.

