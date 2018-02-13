” غوتي ” : دوري الأبطال يمثل الرصاصة الأخيرة للريال

ماجد محمد(صدى):

أكد اللاعب السابق في صفوف ريال مدريد، خوسيه ماريا غوتييريز ” غوتي ” ، أنه يتمنى عدم رحيل الفرنسي زين الدين زيدان بحلول نهاية الموسم الحالي، رغم أنه أبدى رغبته في قيادة النادي ” الملكي ” إذا ما استدعاءه رئيس النادي، فلورينتينو بيريز، بدءاً من فريق الشباب وحتى الفريق الأول.

وقال ” غوتي ” ، إن ” دوري الأبطال يمثل الرصاصة الأخيرة للريال خلال هذا الموسم، معربًا عن أمله في أن ” يرى البرازيلي نيمار يلعب إلى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو بقميص الريال خلال الموسم المقبل ” .

ومن المقرر أن تنطلق اليوم منافسات الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال بين يوفنتوس وتوتنهام، وبازل ومانشستر سيتي.