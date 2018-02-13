أغذية تهدد شعرك بالشيب تجنبيها

متابعات(صدى):

كشفت خبيرة تغذية، عن بعض الأغذية التي تهدد الشعر بالشيب المبكر.

وأوضحت الخبيرة، أن الأغذية المحتوية على الكثير من السكر الصناعي توقف وظيفة فيتامين E المهم لنمو الشعر.

كما أن السكر يحول دون امتصاص البروتينات، التي تشكّل الأساس للشعر والأظافر والأسنان.

وتندرج الغلوتامات ضمن مُكسبات الطعم، وهي توجد في الأطعمة الجاهزة، مثل معلبات الخضروات والمجمّدات. وتؤثر الغلوتامات بالسلب على عملية الأيض، التي تتمتع بأهمية كبيرة لصحة الجسم، وصحة الشعر.

ويعزز الإفراط في تناول البروتينات الحيوانية الموجودة في الأسماك واللحوم من حدوث الشيب المبكر؛ نظرا إلى أنّ الجهاز الهضمي لا يمكنه هضم بروتينات معيّنة ويقوم بتحويلها مباشرة إلى حمض اليوريك.