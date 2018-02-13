بالصور.. مسارحة جازان تودع جثمان الشهيد ” المجرشي “

تركي السالم(صدى):

أدى وكيل إمارة منطقة جازان المساعد، علي بن حسين عقيل، بعد صلاة عصر اليوم، بجامع إسكان الحصمة بمحافظة أحد المسارحة، صلاة الميت على أحد منسوبي القوات المسلحة، الشهيد الرقيب أحمد بن قادري محمد المجرشي، الذي استشهد خلال أداء عمله بالحد الجنوبي بمنطقة نجران.

ونقل وكيل الإمارة المساعد تعازي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لوالد وذوي الشهيد، وتعازي أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، لأسرة شهيد الواجب، سائلاً الله عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، عبر والد وذوو الشهيد “المجرشي” عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده ــ رحمه الله ــ في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.